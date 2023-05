Diebstahl in Dinslaken E-Scooter-Dieb rollt der Polizei in die Arme

Die Frau hatte sich gegen 18.30 Uhr in einem Lokal an der Duisburger Straße in der Innenstadt aufgehalten. Von dort aus hatte sie den Fahrradständer an der Stadtkirche im Blick. An diesem fiel ihr ein Mann auf, der zunächst hin und her lief und sich offenkundig die dort abgestellten Fahrzeuge ansah. Dann holte er einen Bolzenschneider aus einer Tasche hervor und machte sich an einem E-Roller zu schaffen.