Seit Anfang 2024 Pflicht E-Rezept – diese Wahl hat man als Patient

Dinslaken/Voerde/Hünxe · Bereits seit zwei Jahren sind die Apotheken in Dinslaken, Voerde und Hünxe in der Lage, E-Rezepte einzulösen. Neu ist, dass Ärzte jetzt verpflichtet sind, solche auszustellen. Was das für die Patienten bedeutet.

09.01.2024 , 21:52 Uhr

Die Apotheken können E-Rezepte problemlos einlösen Foto: dpa/David Inderlied