Umstellung in Arztpraxen Diese Veränderungen bringt die E-Rezept-Pflicht für Patienten mit sich

„Bereits seit zwei Jahren sind die Apotheken in Dinslaken, Voerde und Hünxe in der Lage, E-Rezepte einzulösen“, erklärt Lukas Heuking, Pressesprecher der Apotheker in Dinslaken, Voerde und Hünxe. „Wir sind also bestens vorbereitet und helfen unseren Kunden kompetent beim Umgang mit dem E-Rezept weiter.“