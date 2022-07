Das bietet die neue Schnellladeinfrastruktur : Dinslaken bekommt vier neue Ladepunkte für E-Autos

In Dinslaken gibt es nun eine neue Möglichkeit, das Elektroauto schnell aufzuladen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dinslaken Das Energieunternehmen Enbw investiert in schnelle Lademöglichkeiten für Dinslaken. Im Gewerbegebiet an der Otto-Lilienthal-Straße fließt ausschließlich Ökostrom. Der Standort bietet noch weitere Vorzüge.

Der Umstieg auf Elektroautos wird in Dinslaken ein Stück weit attraktiver. In der Stadt gibt es ab sofort einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos. Die Ladepunkte an der Immobilie der Deutschen Fachmarkt AG (Defama) an der Otto-Lilienthal-Straße 37 betreibt das Energieunternehmen Energie Baden-Württemberg (Enbw). Praktisch ist, dass E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer dort in verschiedenen Geschäften einkaufen oder im angrenzenden Wald spazieren gehen können, während ihr Fahrzeug nebenbei volllädt.

Am neuen Standort stehen E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern nach Angaben des Energieunternehmens vier hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Dort können sie, je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs, in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der Enbw fließt auch in Dinslaken 100 Prozent Ökostrom. Die Ladestation steht zentral im Gewerbegebiet.

Der neue Standort an der Otto-Lilienthal-Straße passt dabei genau in die Zielvorgaben des Unternehmens aus Baden-Württemberg. „Mit dem Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur erweitern wir kontinuierlich die Möglichkeiten für E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer“, erklärt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der Enbw. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine optimale Ladeinfrastruktur bieten – überall dort, wo sie benötigt wird.“ Deshalb setze man bundesweit auf den konsequenten Ausbau – wie hier am Beispiel von Dinslaken.