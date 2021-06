Razzia in Duisburg, Dinslaken und Hünxe : Polizei stellt 32 Harley-Maschinen und Waffen sicher

Die Polizei stellte zahlreiche hochpreisige Fahrzeuge sicher – darunter viele Motorräder. Foto: Polizei

Dinslaken/Hünxe/Duisburg Bei einer groß angelegten Razzia in der vergangenen Woche hat die Polizei in Duisburg und im Kreis Wesel neben rund 100.000 Euro Bargeld auch teure Motorräder und Autos beschlagnahmt.

Nach der Razzia am frühen Mittwochmorgen vergangener Woche geben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt. Wie bereits berichtet, durchsuchten Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und die Polizei Wesel am Mittwoch, 23. Juni, in Dinslaken, Hünxe und Duisburg.

„Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges sowie bandenmäßiger Umsatzsteuerverkürzung“, teilt die Polizei mit. Am frühen Mittwochmorgen drangen Spezialeinheiten der Polizei in zwei Wohnhäuser in Duisburg-Baerl und Hünxe ein. Sie nahmen dort einen 41 Jahre alten Mann und einen 35 Jahre alten Mann fest.

Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung durchsuchten außerdem elf weitere Objekte in Duisburg, Dinslaken und Moers, darunter auch ein Firmengelände in Dinslaken.„Hier stellten die Ermittler unter anderem 32 Motorräder des Herstellers Harley Davidson, 23 hochwertige Pkw (unter anderem der Marken Porsche und Mercedes) sowie Pkw-Felgen im Wert von zirka 35.000 Euro sicher“, erläutern die Behörden. „Neben drei scharfen Schusswaffen fanden die Beamten 15 Schusswaffenattrappen, Gas- /Luftdruckpistolen sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen.“

Weiterhin seien etwa 100.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 25.000 Euro sichergestellt werden. „Den Sicherstellungen liegen Vermögensarreste in einer Gesamthöhe von rund 2,3 Millionen Euro zugrunde.“

Gegen die beiden Männer, die am Mittwoch festgenommen wurden, bestanden Haftbefehle des Amtsgerichts Duisburg. Sie wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und sind seitdem in Untersuchungshaft. Insgesamt waren bei der Aktion über 150 Polizistinnen und Polizisten sowie zwei Diensthunde im Einsatz.

(szf)