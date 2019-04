Nach Wasserschaden im Duisburger Stadttheater : Mercatorhalle wird Ersatzspielstätte

Duisburg Nach dem Wasserschaden im Stadttheater verlegt die Rheinoper acht ihrer neun Vorstellungen in die benachbarte Halle.

Die Deutsche Oper am Rhein weicht mit acht ihrer neun geplanten Vorstellungen in die benachbarte Mercatorhalle aus. Die Neuinszenie­rung von Richard Wagners „Götter­dämme­rung“ am Sonntag, 5. Mai (Premiere), und am 12. Mai, Giuseppe Verdis Oper „Don Carlo“ am 10. und 17. Mai sowie die vier Vorstellungen des „Ring“-Zyklus vom 23. Mai bis 2. Juni werden konzertant gegeben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Lediglich die Absage des Ballettabends b.38 am 18. Mai sei, so heißt es bei der Rheinoper, unumgänglich, da eine geeignete Ersatzspielstätte hierfür nicht gefunden werden konnte. Die Deutsche Oper am Rhein kündigt an, sich mit den Karteninhabern in Verbindung zu setzen.