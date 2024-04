Mordfall Lea „Sie waren immer sehr nett und höflich zu uns“

Sie waren Nachbarn, ein Stockwerk unter der Wohnung von Maya und Sascha W., angeklagt des Mordes an ihrer Tochter Lea. Drei Jahre und zehn Monate alt war das Mädchen, als es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken nach tagelangem Martyrium an Erbrochenem erstickte. Doch für den 67-jährigen Rentner und seine 64-jährige Frau waren sie nur freundliche Nachbarn.