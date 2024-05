Mordfall Lea „Das war ein Schock für uns“

Von Geschenken bis hin zu Handtüchern und von Unterwäsche über Topfsets bis hin zu Bastelbedarf: „Bei uns findest du alles für den täglichen Bedarf und noch dazu jede Menge schöne überraschende Produkte“, heißt es auf der Internetseite von „Europas beliebtestem Non-Food-Discounter“. Die Leiterin der Dinslakener Filiale war eine von einem knappen Dutzend Zeugen, das an Tag fünf des Prozesses um den Mord an der dreijährigen Lea aus Dinslaken vor der 5. Strafkammer des Landgerichts Duisburg in den Zeugenstand trat.