Duisburg : Kinomeisterwerk als Filmkonzert

Der General. Foto: Filmforum

Duisburg Ein Höhepunkt des Sommerkinos im Landschaftspark ist die Aufführung von Buster Keatons Meisterwerk „Der General“, musikalisch live begleitet von den Duisburger Philharmonikern unter Leitung des Komponisten Carl Davis.

Er war der Mann, der niemals lachte. Dennoch oder gerade deshalb war er einer der größten Komiker der Filmgeschichte: Buster Keaton ist neben Charles Chaplin und Harold Lloyd einer der Giganten der frühen Filmkomödie. Sein Markenzeichen „The Great Stone Face“ wurde Filmgeschichte. Damit gemeint ist die völlig regungslose, absurde „Mimik“ – das weiße Gesicht, das mit großen Augen in die Kamera blickt. Als Buster Keatons bedeutendstes Werk gilt sein 1926 produzierte Film „The General“. Und genau dieser Film wird an drei Abenden im Rahmen des Sommerkinos im Landschaftspark Duisburg-Nord gezeigt, am 11., 12. und 13. Juli. Filmstart ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, also gegen 22 Uhr. Der Film wird in der ehemaligen Gießhalle aufgeführt, die bei Bedarf mit einem fahrbaren Dach vor Regen geschützt werden kann.

In diesem Meisterwerk ist Buster Keaton, der Hauptdarsteller und Regisseur zugleich ist, Johnnie Gray und hat zwei Leidenschaften: seine Lokomotive, „The General“, und Annabelle. Wir schreiben das Jahr 1861: Als der Bürgerkrieg ausbricht will Johnnie (alias Buster Keaton) sich gleich bei den Konföderierten einschreiben. Das klappt nicht und er hat Angst, vor Annabelle wie ein Feigling dazustehen. Da stehlen Spione der Nordstaatler seine Lok – mit Annabelle darin! Eine rasante Verfolgungsjagd über das amerikanische Schienennetz folgt, an deren Ende der blasse Johnnie Gray seine Südstaatlern zu einem Sieg führt und natürlich für seine Tapferkeit belohnt wird.

In kaum einem Film dieser Zeit finden sich so viele Kamerafahrten und Stunts wie im „General“. Wie man deutlich sieht, wurden die höchst artistischen Einlagen von Keaton selbst ausgeführt. Und wenn am Ende eine gesamte Eisenbahn samt Brücke in einen Fluss stürzt, meint man, einem der realistischsten Tricks der Filmgeschichte beizuwohnen. Tatsache ist, dass dort ein echter Zug inklusive Lok in den Row River in Oregon stürzt. Und man die teuerste Szene der gesamten Stummfilmära sieht! Um so größer muss man all das heute bewundern.

1926 war der Tonfilm bekanntlich noch nicht erfunden. Gleichwohl wurden von Anfang an die Filme nicht „stumm“ aufgeführt. Beim „General“ im Duisburger Sommerkino spielt die Musik sogar eine herausragende Rolle. Der Dirigent Carl Davis ist selbst eine Legende. Er dirigierte das London Philharmonic genauso wie das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Er schrieb die Musik zu über 100 Fernsehserien und erfuhr internationale Anerkennung für seine Nachvertonung von Stummfilmen. Bei der Neukomposition des Soundtracks von „The General“ hat sich der Grammy-Nominierte Davis maßgeblich von authentischer Musik der 1860er-Jahre inspirieren lassen.

Die Duisburger Philharmoniker haben seit 2009 drei große Chaplin-Klassiker sowie „Safety Last“ von Harold Lloyd in Kooperation mit dem filmforum aufgeführt. „The General“ ist ihre zweite Zusammenarbeit mit Carl Davis, der in Duisburg den Brillenträger Harold Lloyd musikalisch unterstützte.

Während der Vorverkauf für das Sommerkino (10. Juli bis 18. August) erst am 26. Juni beginnt, ist der Vorverkauf für das Filmkonzert bereits eröffnet. Noch gibt es Karten (zum Einheitspreis von 20 Euro (im Vorverkauf zuzüglich zehn Prozent Gebühr).