Der Landschaftspark im Duisburger Norden : Ein Ort der Erholung in der Pandemie

Niederrhein Die Verwaltung des Landschaftsparks Nord blickt zurück auf ein Jahr, mehr als 900.000 Gäste besuchten den Park im Duisburger Norden.

Noch Anfang Februar sah es mit dem sehr erfolgreichen 25-jährigen Bühnenjubiläum von Kai Magnus Sting in der Gebläsehalle danach aus, als ob das Jahr wieder eine große Anzahl spannender Events versprechen würde. An öffentlichen Veranstaltungen blieb ab März 2020 davon jedoch fast nichts mehr übrig. An die Stelle der Spiele-, Wein- oder der Photomesse, dem Traumzeitfestival, der Extraschicht, dem Sommerkino oder dem Lichtermarkt traten nur vereinzelt geschlossene Formate wie politische Tagungen und Gremiensitzungen oder die Ausgabe von Abiturzeugnissen dreier Gymnasien, die die Größe und stimmungsvolle Atmosphäre der Kraftzentrale nutzten.

Konnten auch wegen der Absagen vieler publikumswirksamer Events in den ersten Monaten der Pandemie deutlich weniger Besucher im Landschaftspark registriert werden, zeigte das dritte Quartal, welchen Erholungswert der Landschaftspark für Besucher aus nah und fern hat. Trotz des Ausfalls des beliebten Sommerkinos und den Aufführungen der Ruhrtriennale stiegen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr 2019 im dritten Quartal um knapp neun Prozent (von rund 290.000 in 2019 auf etwa 315.000 in 2020) Die besucherreichsten Monate waren dabei der Juli und September mit jeweils mehr als 107.000 Gästen.

Die veranstaltungsfreie Zeit wurde jedoch intensiv für Baumaßnahmen genutzt. Durch Witterungseinflüsse sind die mrhr als 100 Jahre alten Kamine stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Instandsetzung des Mauer- und Fugennetzes am Kamin eins im Jahr 2019, konnten in 2020 die Instandsetzungsarbeiten nun am Kamin zwei abgeschlossen werden. In diesen Tagen beginnen die Gerüstbauarbeiten am dritten und letzten Kamin, die wiederum bis etwa November andauern werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch die bunten Leuchtringe aller Kamine wieder neu erstrahlen. Infolge der Pandemie war es daneben möglich, große schadhafte Segmente der Kellerdecke der Kraftzentrale zu ertüchtigen, was auch für die dauerhafte Standfestigkeit und -sicherheit des Hallenbodens der Location von zentraler Bedeutung ist.