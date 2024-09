Prozess um Imbiss-Mord in Hünxe „Ich habe immer und immer wieder zugestochen“

Die Vorsitzende Richterin Christian Fritsch hatte die Nebenkläger gewarnt: Es würden Bilder gezeigt, auf denen die Getötete, wie man sie gefunden hatte, zu sehen sei. Sie sollten sich überlegen, wie sie sich gegebenenfalls schützen wollten. In der Tat müssen es für die Angehörigen schwer erträgliche Bilder gewesen sein, die am zweiten Tag des Prozesses gegen den Ehemann der in Hünxe-Drevenack ermordeten Imbiss-Inhaberin als Beweismittel gezeigt wurden. Doch die anwesenden Nebenkläger blieben an der Seite ihres Anwalts am Tisch der Staatsanwaltschaft.