Kooperation am Niederrhein Abwärme aus Sinterlage beheizt 15.000 Haushalte

Industrielle Abwärme aus den Fertigungsprozessen von Thyssenkrupp Steel wird seit Anfang der 1980er Jahre als eine Wärmequelle für die Fernwärmeversorgung in Dinslaken, Voerde, Duisburg und Moers genutzt. Bisher erfolgt die Wärmeauskopplung am Warmwalzwerk in Duisburg-Beeckerwerth und am Hochofen in Duisburg Schwelgern.