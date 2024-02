Diakonische Einrichtungen „Rassismus, Hass und Hetze haben in unserer Welt keinen Platz“

In den diakonischen Einrichtungen in Duisburg, Dinslaken und Oberhausen arbeiteten Menschen aus nahezu 100 verschiedenen Nationen, heißt es in der Erklärung. „Sie alle verbindet eines: ihr täglicher Einsatz für Kranke, Alte und sozial Benachteiligte, für die Stärkung des Gemeinwohls, der sozialen Gerechtigkeit und der Nächstenliebe. Alle diese Menschen arbeiten gemeinsam auf der Basis unseres Selbstverständnisses als Träger von sozialen Diensten und Bildungseinrichtungen, das auf christlichen Werten beruht, seinen Ursprung aber letztendlich in einem respektvollen Miteinander unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung hat.“