Persönliche Beratung gewährleistet : Drogenberatungsstelle Dinslaken erhält FFP2-Masken

Dinslaken Die Corona-Krise hat auch das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Allmählich erst konnte der persönliche Kontakt zu den Ratsuchenden wieder hochgefahren werden.

Das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken war auch gezwungen, sich während der Corona-Krise neu aufzustellen. Viele Arbeitsbereiche mussten den persönlichen Kontakt zu ratsuchenden Personen herunterfahren und auf Alternativen umsteigen. In der Drogenberatungsstelle an der Wiesenstraße wurden die Beratungen größtenteils am Telefon durchgeführt. Die drängendsten Fragen konnte somit zwar besprochen werden, jedoch ist das persönliche Gespräch, gerade in Krisenzeiten, nicht zu ersetzen. Somit traf die Kontaktbeschränkung vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders hart. Für viele ist der Kontakt mit der Beratungsstelle häufig die einzige Konstante in ihrem von Ängsten belasteten Alltag. Umso wichtiger war es den Mitarbeitenden der Drogenberatungsstelle, die persönliche Beratung wieder schnellstmöglich hochzufahren. Hilfe dazu kam vom medizinischen Versorgungszentrum Oberhausen. Von dort gab es eine Spende von 1.000 FFP2-Masken für die Mitarbeitenden. Die Drogenberatungsstelle arbeitet seit Jahren eng mit dem zuständigen Arzt Dr. Nagels und seinem Team zusammen und dankt Dr. Nagels herzlich für die Spende, mit der eine sichere Beratungssituation für die Mitarbeitenden und auch für die Klienten gewährleistet werden kann.