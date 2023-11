Vorweihnachtliche Aktion Das DRK packt Taschen mit Lebensmitteln für Bedürftige

Dinslaken · Die Zahl der Menschen, denen es am Nötigsten fehlt und die manchmal nicht wissen, wovon sie ihr Essen bezahlen sollen, nimmt zu. Die Warteschlangen an der Lebensmittelausgabe des Roten Kreuzes an der Trabrennbahn sind länger geworden.

30.11.2023 , 17:12 Uhr

200 Taschen mit Lebensmitteln, die in der Adventszeit verteilt werden, wurden beim DRK gepackt. Die Lions-Clubs Dinslaken, Voerde und Hünxe unterstützen diese Aktion finanziell, Vertreter von ihnen kamen zur Auftaktveranstaltung der Aktion. Foto: Heinz Schild