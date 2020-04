Mirko Perkovic (Limit) zeigt sich entsetzt : Dringlichkeitsbeschlüsse – Ratsherr spricht von „Skandal“

Dinslaken Der „Limit“-Vertreter Mirko Perkovic in Dinslaken ist entrüstet über die Umsetzung und die Verabschiedung von Dringlichkeitsentscheidungen. Mit einem Eilantrag vor Gericht ist er zwar gescheitert, er sieht sich in der Sache aber dennoch bestätigt.

Der Eilantrag, den der Limit-Ratsherr am 5. April beim Verwaltungsgericht Düsseldorf stellte, wurde von diesem als unzulässig abgewiesen: Als einzelner Ratsherr habe er keine Klagebefugnis, denn die habe nur der Rat. Trotzdem sieht Perkovic sich in der Sache bestätigt. Denn das Verwaltungsgericht weist auch darauf hin, dass das Instrument der Dringlichkeitsentscheidung wegen des damit Verbundenen Eingriffs in die Kompetenzen des Rates „restriktiv und verantwortungsvoll anzuwenden ist“. Dringlichkeitsbeschlüsse haben das Ziel, Nachteile und Gefahren von einer Kommune abzuwenden. Das Gericht kann allerdings nicht erkennen, dass bei allen gefassten Dringlichkeitsbeschlüssen die Voraussetzungen für deren Erlass vorgelegen hätten, wie es in der Begründung seines Beschlusses ausführt