Eröffnungsfeier im Gewerbegebiet am Samstag : Drei Unternehmer ziehen nach Voerde

Voerde Caspari Oberflächendesign, HS KFZ An und Verkauf und Fahrzeugschmiede Köhler eröffnen.

An der gemeinsamen Firmenadresse an der Grenzstraße 192 gibt es dann Gulaschsuppe, Würstchen und Waffeln und verschiedene Aktionen für Kinder und Erwachsene. Torwandschießen, Glücksrad für kleine Gäste, „Brummifahren“ gegen Spenden – ein Angebot, zu dem ausdrücklich junge und erwachsene Menschen mit Handicap eingeladen sind – und eine Hüpfburg laden zum Mitmachen ein. Die Unternehmer präsentieren Ausstellungsfahrzeuge von Kunden, um ihre Arbeit darzustellen: „So dass man sich ein Bild machen kann, was wir so treiben“, erklärt Sven Caspari. Außerdem werden direkt vor Ort Airbrush-Arbeiten erledigt.