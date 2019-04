Von 17. bis 19. Mai : Drei Tage lang Theater an drei Orten in Dinslaken

Drei Tage lang Theater an drei Orten in Dinslaken

Dinslaken Elf Gruppen locken beim Amateurtheaterfestival mit Vorstellungen, Workshops und Festivalcafé. Führung durch den Tenterhof.

Drei Tage – drei Orte – elf Gruppen: Vom 17. bis 19. Mai präsentiert sich die Dinslakener Schul- und Amateurtheaterszene erstmalig im Rahmen eines dreitägigen Festivals in Dinslaken. Im Ledigenheim, im Theater „Halbe Treppe“ (beide in Lohberg) und im Tenterhof sind Theateraufführungen, Workshops, ein Festivalcafé und mehr geplant.

Von den Schulen beteiligen sich das Otto-Hahn-Gymnasium mit gleich drei Theatergruppen und die Ernst-Barlach-Gesamtschule. Auch die Burghofbühne, Sitz der Bürgerbühne Dinslaken, ist mit der Premiere ihres Jugendclubs und zwei Aufführungen dabei. Wer den Tenterhof und die vier Spielclubs der Dinslakener Bürgerbühne noch nicht kennt, kann am Samstag, 18. Mai, um 15 Uhr an einer Führung teilnehmen und sich aus erster Hand informieren lassen.

Die Schiefen Spieler Dinslaken 1989, das musicolino Kreativzentrum, die Komödie Drunter und Drüber und das Kabarett-Ensemble „Die Kalauer“ präsentieren sich an einem Info-Stand im Ledigenheim Lohberg. Im Rahmen von Workshops kann man Impro-Theater austesten oder an der eigenen Bühnenpräsenz feilen. Das integrative Theaterensemble „Die Traumwerkstatt“ und das ensemble neuARTig sind mit Best-of-Programmen und dem Improvisationstheater „Die Spontaneitäten“ dabei.

Festivaltickets, die zum Eintritt bei allen Veranstaltungen berechtigen, gibt es am Montag, 15. April, u. a. in der Stadtinformation am Rittertor für 24 Euro (ermäßigt 12 Euro). Der Eintritt zu einzelnen Veranstaltungen kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro.