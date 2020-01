Buchempfehlung : Arznei gegen die Sterblichkeit

Der schon mit vielen Literatur-Preisen bedachte Romancier Christoph Ransmayr wurde den RP-Lesern zuletzt 2016 mit seinem erfolgreichen Roman „Cox oder der Lauf der Zeit“ vorgestellt, der von den Erlebnissen und Erfahrungen eines britischen Uhrmachers am chinesischen Kaiserhof im 18. Jahrhundert erzählte.

In den anderen beiden Geschichten kehrt Ransmayr in seine Kindheit und Jugendjahre in Oberösterreich zurück. Sehr anschaulich und berührend erzählt er von einem Jungen, den ein fatales Fußball-Eigentor zum Außenseiter in seinem Dorf macht. In der zweiten Erzählung porträtiert er seinen Vater als „Michael Kohlhaas“, der in seinen späten Jahren nur noch für die Wiederherstellung seiner verlorenen Ehre kämpfte und erst im Tod von seiner Obsession erlöst wurde. Die kleinen Erzählungen dieses großen Schriftstellers, die auch eine Hommage an die befreiende Kraft des Erzählens sind, lesen sich durchgängig fesselnd, sie beeindrucken aber auch durch die gedankliche Präzision ihrer Gesellschaftskritik, durch eine hoch poetische Sprache und ihre ganz eigenständige Bildlichkeit. Auch zum ersten Kennenlernen des literarischen Werkes Ransmayrs sehr gut geeignet.