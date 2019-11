Unfall gibt Rätsel auf : Pkw-Fahrer (78) rammt Auto und landet in Hecke

Dinslaken Crash-Fahrt eines 78-jährigen Pkw-Fahrers auf der Hans-Böckler-Allee: Erst rammte er ein Fahrzeug, dann überfuhr ein Verkehrsschild und landete in einer Hecke.

Drei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Hans-Böckler-Straße. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg war Richtung B 8 unterwegs und prallte in Höhe einer dortigen Möbelfirma auf den vor ihm fahrenden Wagen einer Frau aus Duisburg (48) auf. Die Frau und ihre 26-jährige schwangere Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Senior setzte seine Fahrt fort, geriet zunächst auf die Fahrbahnmitte, überfuhr in Höhe der Rotbachbrücke ein Verkehrsschild, überquerte die Kreuzung Julius-Kalle-Straße, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Grünstreifen und den Geh- und Radweg und wurde schließlich von einer Ligusterhecke am linken Straßenrand gestoppt. Auch den augenscheinlich unverletzten 78-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen schleppte seinen Pkw ab. Polizisten mussten die Hans-Böckler-Straße für die Bergung der Verletzten sowie für die Unfallaufnahme sperren. Wie es zu dem Unfall und zu den nachfolgenden Beschädigungen kam, muss jetzt das Verkehrskommissariat klären.