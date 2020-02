Drei Fraktionsmitglieder kandidieren nicht mehr : Drei Köpfe verlassen die Fraktion der EBH

Hünxe Veränderung im Hünxer Gemeinderat: Hans Nover, Christel Giroud und Georg Bodt werden nicht mehr kandidieren. Bislang sind sie für die EBH dabei.

Hans Nover will dann überhaupt nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. „Das soll deutlich machen, dass ich nicht an meinem Ratssessel klebe, mich nicht für unverzichtbar halte und gerne jungen Menschen Platz mache. Sie sind es schließlich, die die Folgen politischer Entscheidungen am längsten zu tragen haben“, erklärte er in einer Mitteilung.