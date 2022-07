Zeuge beobachtete das Trio auf dem Kraftwerksgelände : Polizei nimmt drei Kabeldiebe fest

Polizeibeamte nahmen drei mutmaßliche Kabeldiebe fest (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Voerde Die Täter hatten Kabelstränge zum Abtransport in kleinere Stücke zerteilt. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten nahmen zwei Männer und eine junge Frau vorläufig fest.

Die Polizei konnte drei mutmaßliche Kabeldiebe festnehmen, zwei Männer und eine junge Frau. Dem aufmerksamen 55-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist es zu verdanken, dass Polizisten aus Voerde und Dinslaken die drei Tatverdächtigen schnappen konnten.

Der 55-jährige Oberhausener ging am vergangenen Dienstag gegen 21.30 Uhr mit einem Hund auf dem Gelände des stillgelegten Steag-Kraftwerkes an der Frankfurter Straße in Möllen Gassi. Auf dem rückwärtigen, südlich gelegenen Bereich bemerkte er zwei Männer und eine Frau, die über Kabelsträngen hockten und diese mit Zangen in handliche Stücke zerschnitten, wie die Polizei mitteilt. Dem Oberhausener war sofort klar, dass er hier Kabeldiebe beobachtete und informierte per Handy umgehend die Polizei.

Während sich Polizisten aus Voerde gemeinsam mit ihren Dinslakener Kollegen sofort auf den Weg zum Tatort machten, bemerkten die drei Verdächtigen anscheinend, dass sie beobachtet wurden und gaben Fersengeld. Einer der beiden Männer lief zusammen mit der Frau eine Stahltreppe herunter, bis sie am Ende des Geländes an einen Zaun gelangten, den sie überkletterten. Den anderen Mann stellte der 55-Jährige vor dem Zaun und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Der 30-jährige Bottroper, den die Beamten dann „in Empfang nahmen", hatte einen Rucksack dabei, in dem sich unter anderem eine Rohrzange, eine kleine Eisensäge und ein Cuttermesser befanden.

Da der Zeuge beobachtete hatte, in welche Richtung die beiden anderen Flüchtenden gelaufen waren, konnten Polizisten in der Nähe des Strandhauses Ahr an der Ahrstraße einen weiteren Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 31-Jährige, ebenfalls aus Bottrop stammende Mann, war durch das schnelle Laufen vollkommen durchgeschwitzt und hatte blutende Hände. Als er die Polizisten bemerkte, warf er schnell einen Seitenschneider in einen Grünstreifen am Straßenrand. Den Schraubendreher, der aus der rechten Hosentasche herausragte, hatte er jedoch nicht mehr entsorgen können.

Die mutmaßlichen Diebe waren mit dem Auto zum Tatort gefahren und hatten es an einem Parkplatz am Strandhaus abgestellt, wie sie den Polizisten gestanden.

Die flüchtige Frau stellte sich noch auf dem Parkplatz den Beamten. Bei ihr handelt es sich um eine 19-Jährige aus Essen.

Der 55-jährige Zeuge aus Oberhausener führte die Polizisten anschließend zum Tatort, wo unter anderem ein weiterer Rucksack sichergestellt werden konnte. Darin stellten die Beamten elf kleine Stahltrennscheiben fest. Außerdem fanden sie neben den Kabelsträngen einen Bolzenschneider und eine Kabelschere. Weiterhin lagen bereits mehrere Kabel fertig zum Abtransport, fein säuberlich in handliche Stücke geschnitten.

Die Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

