Anzeige erstattet : Drache von Privatgrundstück gestohlen

Hünxe-Bruckhausen Saskia Stahlhut und Peter de Fries vermissen ihren Drachen. Die 1,75 Meter große Nachbildung des Fabelwesens stand auf ihrem Grundsttück in Hünxe-Bruckhausen und diente Bogenschützen als Ziel. Irgendjemand hat das Kunststoff-Ungeheuer gestohlen.

Saskia Stahlhut und Peter de Fries trauten ihren Augen nicht, als sie am später Sonntagsnachmittag auf ihrem Privatgrundstück, das sich in Waldlage in Bruckhausen befindet, Ausschau nach ihrem Drachen hielten. Die etwa 1,75 lange und naturgetreue Nachbildung des mythischen Fabelwesens war nicht mehr da: verschwunden. Etwa eine Woche zuvor hatten sie die Figur, die von den Hobby-Bogenschützen als dreidimensionale Zielscheibe genutzt wird, das letzte Mal gesehen und auch fotografiert. Peter de Fries geht davon aus, dass die Figur gestohlen worden ist, deshalb setzte er sich am Dienstag mit der Polizei in Verbindung und erstattete Anzeige gegen unbekannt, in der Hoffnung, dass der oder die Drachenräuber ausfindig gemacht werden können und er dann sein Eigentum zurück erhält. Die Kreispolizei bestätigte auf Nachfrage, dass eine Anzeige wegen des Drachendiebstahl bei ihr eingegangen ist