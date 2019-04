Soirée musicale : Wo heitere Klänge der Finsternis weichen

Dinslaken „Soirée musicale“ mit Werken von Bizet und Schostakowitsch

Fahl klingen die Flageolett-Töne, mit denen Cellist Benno Rickert das Klaviertrio e-moll op. 67 von Dmitri Schostakowitsch beginnt, unwirklich und geisterhaft. Schostakowitsch ruft sie aus dem Jenseits, zumindest aus der Erinnerung an die Vergangenheit hervor. Der Komponist widmete das 1944 geschriebene Werk einem verstorbenen Freund, dem Musikwissenschaftler Iwan Sollertinski. Am Sonntag interpretierten Benno Rickert, Nachiko Ueno (Violine) und Elena Lebedeva (Klavier) dieses Stück, in dem sich zwischen den Cello-Obertönen und der Violine ein Dialog wie mit einem verstorbenen Freund entwickelt, in dem die Musik vor Wut und Trauer schreit und in dem zum Schluss Fetzen von Zighane-Musik aus dem Kaffeehaus wie Erinnerungen an glückliche Tage beschworen werden: Bis auch die Violine in Flageolett-Tönen verblasst.