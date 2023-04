Download-Panne beim Abi Schulleiter fassungslos – „So etwas hat es noch nicht gegeben“

Die Panne beim Abiklausuren-Download in Nordrhein-Westfalen hat auch in Dinslaken und Voerde den Auftakt zu den diesjährigen Abiturprüfungen verhagelt. „Fassungslos“ mache ihn dieser Vorfall, kommentierte Thomas Nett, Schulleiter am Dinslakener Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), die Tatsache, dass die Abiturprüfungen, die eigentlich am Mittwoch hätten stattfinden sollen, nun auf den Freitag, 21. April, verschoben worden sind.