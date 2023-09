Politposse in Voerde Dosenwerfen auf Merz-Porträt – CDU ist empört

Bei den Christdemokraten in Voerde kam dies denkbar schlecht an. „Wir haben das Thema in der Fraktionssitzung am Montagabend kurz angesprochen und nachher im Parteivorstand diskutiert“, so der Voerder CDU-Vorsitzende Henning Stemmer laut einer Pressemitteilung, „und wir waren alle der Meinung, dass wir diesen Vorfall nicht ignorieren dürfen.“ Dass der Bundesvorsitzende einer demokratischen Partei auf eine Stufe gestellt werde mit Despoten, Rechtsradikalen und rechtsextremen Politikern, sei nicht hinnehmbar.