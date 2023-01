Frau aus Rheinberg mit Bekanntem unterwegs Polizei klärt doppelte Fahrerflucht auf

Am Mittwoch, 4. Januar, gegen 18.45 Uhr nahmen Polizeibeamte an der Schloßstraße in Dinslaken eine Verkehrsunfallflucht auf. Eine zunächst unbekannte Frau hatte während der Fahrt einen Außenspiegel eines dort geparkten Pkw beschädigt und eine Notiz mit einer Telefonnummer an dem beschädigten Wagen hinterlassen. Anschließend war sie weitergefahren. Eine Polizistin und ein Polizist waren nach Bekanntwerden des Sachverhaltes zur Unfallaufnahme gerufen worden.