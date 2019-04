Alte Apotheke : Donner-Talk mit illustren Gästen in der Alten Apotheke

Donner-Talk mit illustren Gästen in der Alten Apotheke

Dinslaken Bingyang Liu und Dirk Pöter im Gespräch

Dem neuen „Der Donner Talk“, zu dem Moderator Roland Donner viermal im Jahr illustre Gäste einlädt, folgen am 9. Mai ab 19.30 Uhr im Weinlokal „Zur alten Apotheke“, Duisburger Straße 51, wieder Talkgäste mit kurzweiligen Geschichten aus ihrem Leben.

Donner erwartet diesmal die junge Chinesin Bingyang Liu. Sie ist studierte Konzert-Pianistin, Laufsteg-Modell und ehemalige Kandidatin bei Heidi Klums „Germany’s Next Top Model“. Donner traf sie am Rande eines Mode-Events vor drei Jahren in einer Berliner Rooftop Bar und entdeckte gleich die Vielfältigkeit dieser jungen Frau. Eine Reihe von musikalischen, klassischen Leckerbissen wird sie live präsentieren.