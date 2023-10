Museum Voswinckelshof Tabubruch oder Kunst – das Werk Alfred Grimms

In den vergangenen Jahren wurde in Europa zum Teil hart diskutiert über religiöse Symbole und Schriften, zumeist in Zusammenhang mit Islam und Christentum: Koranverbrennungen, Karikaturen und Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden haben für Aufregung gesorgt und die Debatte um Kunstfreiheit angefeuert. Nicht immer fanden diese Diskussionen auf einer sachlichen Ebene statt, oft wurden sie emotional aufgeladen und für die Propagierung rassistischer und menschenfeindlicher Haltungen instrumentalisiert. Und nur selten waren alle sich am Ende einig: Religion und religiöse Symbole im Alltag bleiben Anlässe öffentlicher Erregung. Doch wie religiös sind diese Symbole, welche Bedeutung haben sie heute für uns? Und wer oder was macht eigentlich ein Objekt zu einem religiösen Symbol?