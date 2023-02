Autos stoßen zusammen Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Weseler Straße (B 8) / Claudiastraße / Gudrunstraße. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinslaken befuhr die Claudiastraße. Vor der Ampel, die Rot zeigte, hielt er an. Als diese auf Grün wechselte, setzte er seine Fahrt in Richtung Gudrunstraße fort. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-Jährigen aus Dinslaken, der die Weseler Straße in Fahrtrichtung Voerde befuhr.