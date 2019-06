Radeln und Kultur genießen : Dinslakens Museen laden ein zum Radwandertag

Dinslaken Am Sonntag, 7. Juli, ist der Niederrheinische Radwandertag. Bis zu 30.000 Teilnehmer werden wohl dabei sein, 63 Städte und Gemeinden sind Startorte für eine der insgesamt 85 Radtouren. Ab 10 Uhr fällt auch in Dinslaken der Startschuss an der Stadtinformation am Rittertor.

Bei einer zentralen Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen: ein Fahrrad, ein Wochenende mit zwei Übernachtungen im neuen Rilano-Hotel in Kevelaer, ein Gutschein für zwei Übernachtungen in historischen Gemäuern in Xanten, eine Übernachtung inklusive Nutzung des SPA-Bereiches im SeePark Janssen in Geldern und vieles mehr. Teilnehmen kann, wer seine am Radtourenstart ausgegebene Stempelkarte an zwei Punkten abstempeln lässt. Die Karten gibt es kurz vor Veranstaltungsbeginn in der Stadtinformation am Rittertor, und sie müssen bis spätestens 17 Uhr in die Lostrommel eingeworfen werden. Mehr Infos gibt es unter www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag.