Abnehmen im TV : Dinslakenerin bei „The Biggest Loser“

Die Dinslakenerin tritt im TV für "The biggest Loser" an. Foto: © SAT.1/Arya Shirazi

Dinslaken Die 50-jährige Claudia aus Dinslaken wollte im TV um die Wette Gewicht verlieren. Die Show wird am Sonntag ausgestrahlt.

Eine Kandidatin aus Dinslaken ist eine Bewerberin für die Sat-1-Show „The Biggest Loser“. Bei diesem Fernsehformat geht es ums Abnehmen; die Kandidaten versuchen um die Wette, Körpergewicht zu verlieren.

„Ich habe schon unzählige Diäten versucht, bin jedoch nicht aus meinem Teufelskreis gekommen. ‚The Biggest Loser‘ bedeutet für mich: jetzt oder nie“, wird die Kandidaten aus Dinslaken in der Ankündigung des Fernsehsenders zitiert. Die 50-jährige Claudia ist demnach eine von 34 Frauen und Männern, die über ein Boot-Camp auf der Insel Naxos versucht haben, einen von 18 Plätzen in der Sendung „The Biggest Loser“ zu ergattern.

Die Aufzeichnung der ersten Folge, in der die Dinslakenerin auf jeden Fall zu sehen sein wird, läuft am 5. Januar um 16.30 Uhr in Sat1. In drei Qualifikationsrunden müssen die Teilnehmer die Experten überzeugen.

Zu dem Team, das die „Spieler“ in der TV-Show umgibt, gehören Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, der von dem Format bekannte Trainer Ramin Abtin und Ex-Werder-Bremen-Fußballerin Petra Arvela. Sie werden von den 34 Boot-Camp-Teilnehmern „die 18 abnehmwilligsten Kandidaten unter ihre Fittiche“ nehmen, wie der Sender mitteilt.

Die 50-jährige Claudia erklärt ihre Teilnahme laut Sat1: „Ich habe versucht, alleine abzunehmen und bin bisher gescheitert. Bei ,The Biggest Loser’ könnte ich in einer Gruppe mit Gleichgesinnten abnehmen und hätte noch die Trainer, den Arzt und das ganze Team, die alle hinter mir stehen. Das könnte ich dann auch mit meinen 50 Jahren schaffen.“ Ihr Wunschgewicht sei 70 Kilogramm. „Ich konnte vor über zwölf Jahren noch Kleidergröße 36, manchmal sogar 34 tragen“, wird Claudia zitiert. „Ich habe noch ein Kleid in Größe 38, das ich früher immer mit einer Leggins und hohe Schuhen anhatte. Es wäre so schön, wenn ich da wieder reinpassen würde.“

Ob sie es auf Dauer in die Show schafft, können die Zuschauer am Sonntag verfolgen. Weitere Folgen der Show laufen dann immer sonntags um 17.30 Uhr in SAT1. „Ich möchte, dass unsere Kandidaten sofort wissen, dass sie bei ‚The Biggest Loser‘ sind. Der Kampf um einen der begehrten Plätze beginnt sofort“, heißt es dazu von Christine Theiss.

(RP)