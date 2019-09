Trabrennbahn-Areal : Von guten Beispielen lernen

Die Mitglieder der Dinslakener Delegation bei ihrem Besuch in Münster, wo sie sich Wohnquartiere ansahen. Foto: Stadt Dinslaken

Dinslaken Dinlakener Delegation informierte sich in Münster über dortige Wohnquartiere.

Eine Delegation der Dinslakener Stadtverwaltung und des politischen Lenkungskreises zur Entwicklung des Trabrennbahn-Areals hat die Stadt Münster besucht. Denn auch Münster hat mit den Herausforderungen zu tun, die der hohe und noch weiter steigende Wohnungsdruck mit sich bringt. Die Schaffung von deutlich mehr sozial gerechtem Wohnraum steht daher dort bei neuen Wohnentwicklungen an erster Stelle.

Um der steigenden Wohnungsnot zu begegnen, hat die Stadt Münster in enger Zusammenarbeit mit der dortigen Politik frühzeitig ein Handlungskonzept Wohnen auf den Weg gebracht und in dieses ein Baulandmodell integriert. Dieses ist dem Dinslakener Baulandmodell sehr ähnlich.

Bei dem Besuch informierten Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Delegation über das Münsteraner Modell und berichteten von Erfahrungen aus der Praxis. Die Delegation hatte die Möglichkeit, sich einige Wohnquartiere anzuschauen. Die Besonderheit der Quartiere lag dabei in der gelungenen Mischung von gefördertem und frei finanziertem Wohnraum sowie der Kombination mit sozialen Einrichtungen wie einer Kita. Abschließend besuchten die Dinslakener noch eine autofreie Siedlung in Münster. Die Delegation freute sich über viele spannende Informationen und neue Denkansätze für nachhaltige Mobilitätskonzepte. Zeitnah wird für die Bürger eine kurze Dokumentation der Exkursion unter der Internetadresse www.zukunft-trabrennbahn.de bereit gestellt, so die Dinslakener Stadtverwaltungt. Dort gibt es auch viele weitere Informationen zu dem Vorhaben. Auf dem Trabrennbahn-Areal soll ein identitätsstiftendes Wohnquartier entstehen.