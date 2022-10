Lebensmittel und Geld gestohlen : Einbruch bei der Dinslakener Tafel

An Spenden für Bedürftige haben sich Unbekannte bei einem Einbruch in eine Lagerhalle der Dinslakener Tafel bereichert. Sie stahlen Geld und Lebensmittel.

Der Verein hat seinen Sitz an der Augustastraße und übergibt Lebensmittel an Bedürftige. Wie die Polizei meldet, versuchten die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, auch, in Container neben dem Gebäude einzubrechen.