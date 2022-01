Platz für neun Frauen mit ihren Kindern : Sozialdemokratinnen unterstützen Frauenhaus

Dinslaken Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen sprach mit Vertreterinnen des Frauenhauses über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deren Arbeit.

Wenn misshandelte Frauen ins Frauenhaus fliehen, dann laufen die Vorbereitungen dafür zwangsläufig heimlich ab. Kein Wunder also, dass es im Dinslakener Frauenhaus vor allem in der ersten Phase der Pandemie keine verstärkte Nachfrage nach Hilfe und Beratung gab. Denn Homeoffice , strenge Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und Kurzarbeit hätten eben diese heimlichen Vorbereitungen erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, so der Verein „Frauen helfen Frauen“, Träger des Dinslakener Frauenhauses. Dies war ein Thema, das bei einem Gespräch mit Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Dinslaken über die Auswirkungen von Corona auf die Arbeit des Vereins angesprochen wurde.

Die besondere Situation gerade im ersten Lockdown habe es Frauen schwer gemacht, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen, erfuhren die sozialdemokratischen Frauen. Noch schwerer als sonst. Denn es sei ein Schritt in die Ungewissheit, viele Frauen blieben trotz der Misshandlungen lange in einer Beziehung. Gewalt finde nicht in jedem Fall täglich statt, viele Frauen hofften in der Partnerschaft auf eine Verbesserung ihrer Situation.