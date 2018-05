Dinslaken: Dinslakener Senioren wählen heute ihre Vertreter

Dinslaken 27 Kandidaten stehen zur Wahl - acht Frauen und 19 Männer.

Am heutigen Dienstag, 8. Mai, findet ab 14.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses die Neuwahl der Seniorenvertretung statt. 39 Delegierte wählen aus ihrer Mitte 13 neue Mitglieder für die Seniorenvertretung sowie fünf Ersatzmitglieder.

Es stellen sich 27 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, davon 8 Frauen und 19 Männer. Die Anzahl der Einzelbewerber in diesem Jahr mit elf Bewerbern besonders hoch. Im Jahr 2013 waren es nur fünf Einzelbewerber.

Die Seniorenvertretung vertritt die Interessen der älteren Menschen unserer Stadt in der Öffentlichkeit, bei Behörden und kommunalen Gremien. Sie wirkt bei der Planung von Einrichtungen mit und unterstützt die Verwirklichung von kulturellen und gesellschaftspolitischen Belangen. Die Seniorenvertretung steht den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern informativ und helfend zur Seite und verweist die Ratsuchenden an die zuständigen Stellen, knüpft bei Bedarf Kontakte dorthin und hält Verbindung mit diesen Stellen. Als Sachkundige Einwohner oder Einwohnerinnen nehmen Mitglieder der Seniorenvertretung an den Sitzungen des Sozial-, Kultur-, Planungs- und Bauausschusses des Rates der Stadt Dinslaken teil.