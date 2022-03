FDP-Vorschlag abgelehnt : Dinslakener Rat gegen Senkung der Hundesteuer

Dinslaken Die Fraktion der FDP im Stadtrat würde die Steuer, die für Hunde fällig wird, am liebsten senken. Doch mit ihrem Vorschlag stießen die Liberalen nicht auf viel Gegenliebe.

Der liberale Ratsherr Felix Ülhoff begründete den Vorschlag seiner Fraktion in der Sitzung unter anderem damit, dass die Hundesteuer eine „Verhinderungssteuer und längst überholt“ sei. Denn in der heutigen Zeit, in der viele Menschen allein lebten, komme Hunden eine besondere Bedeutung als soziale Bezugspunkte zu. Sie seien für ihre Halter beispielsweise Gesprächspartner für fehlende Familienmitglieder oder Begleiter bei sportlichen Aktivitäten. Weil die gegenwärtige Höhe der Hundesteuer schon für Durchschnittsverdiener, Menschen mit niedrigen Einkommen und Rentner eine finanzielle Belastung darstelle, hatte die FDP gefordert, die Steuer auf 40 Euro pro Jahr und Hund zu senken. Die Mehrheit der Ratsmitglieder schloss sich allerdings der Stellungnahme der Verwaltung an und lehnte den FDP-Antrag ab.