Eindeutiges Votum : Dinslakener Rat entscheidet sich für Luftfiltergeräte

Dinslaken Der Beschluss fiel bei nur einer Stimmenthaltung. Verwaltung verteidigte ihren Vorschlag zum Einbau von Fensterventilatoren-Systemen.

Bei nur einer Stimm­enthaltung entschieden sich die Mitglieder des Stadtrates in ihrer Sitzung am Dienstagabend für die Anschaffung von Luftfiltergeräten. Damit sollen „vollumfänglich“ Schulen sowie Kindertagesstätten ausgestattet werden. Für den Anfang ist beabsichtigt, umgehend 244 dieser Geräte anzuschaffen. Mit den neuen Anlagen, so wurde weiter beschlossen, sollen zuerst die Schulen ausgestattet werden, die von Kindern im Alter von unter zwölf Jahren besucht werden, die noch nicht geimpft werden können – also Grundschulen und die Jahrgänge fünf und sechs. Erklärtes Ziel ist der Schutz der Kinder vor Corona und die Sicherstellung des Präsenz­unterrichts. Bei der Auswahl der Geräte soll die Expertise der Eltern, die sich in den Schulpflegschaften für die Anschaffung von Luftfiltern eingesetzt haben, eingebunden und genutzt werden. Der Rat entschied damit gegen die Verwaltung, die Luftfilter ablehnte, sich zuletzt in einer Ergänzungsvorlage für den Einbau von Fensterventilatoren-Systemen eingesetzt hatte, nachdem sie zuvor auf das richtige Lüften in den Klassenräumen gesetzt hatte.