Übergangswohnheim für Geflüchtete : Uneinig über Sanierung der Fliehburg

Dinslaken Die Verwaltung hält für das kommende Jahr Renovierungsarbeiten für eine Million Euro für erforderlich. Die SPD plädiert dafür, nur das Notwendigste zu machen. Zwei Ausschüsse beschäftigten sich mit der Thematik.

Die Gebäude des Übergangswohnheims An der Fliehburg befinden sich teilweise in einem schlechten Zustand und müssen dringend saniert werden. Die Verwaltung hat die Rechnung aufgemacht, dass in den Jahren 2020 bis 2025 rund sieben Millionen Euro in die Renovierung gesteckt werden müssen. Um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und geflüchtete Menschen auch dann noch unterbringen zu können, wenn die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge sprunghaft absteigen sollte, wurde von der Kommune angeregt, im nächsten Jahr knapp eine Million Euro in die Fliehburg zu investieren. Im Bau- und im Sozialausschuss, deren Mitglieder gemeinsam tagten und die Thematik diskutierten, gingen die Ansichten über das, was baulich gemacht werden soll, allerdings auseinander.