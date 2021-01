Politische Willensbildung : Linksfraktion fordert Ratssitzungen ab Februar

Dinslaken Auch machen sich die Kommunalpolitiker um ihren Fraktionsvorsitzenden Gerd Baßfeld für die Liveübertragung der Sitzungen im Internet stark.

Wegen der aktuellen Corona-Situation wurden die Entscheidungen, die der Rat zu treffen hat, bis zum 27. Januar 1.2021 gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen an den Hauptausschuss delegiert. Die Fraktion der Partei Die Linke im Dinslakener Stadtrat hat nun an den Hauptausschuss den Antrag als Beschlussvorlage gestellt, dass ab dem 1. Februar dieses Jahres wieder alle öffentlichen Ausschusssitzungen mit 15 Gremienmitgliedern im Ratssaal des Rathauses und alle öffentlichen Ratssitzungen ab dem 1. Februar in geeigneten Räumlichkeiten, welche bis zu 300 Personen fassen, stattfinden sollen. Dies selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und unter Zurverfügungstellung und Nutzung von FFP2-Masken für alle anwesenden Personen, wie es in einer Pressemitteilung der Linksfraktion heißt.