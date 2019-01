Anfrage an Bürgermeister : Grüne wollen mehr Infos über Baumfällungen

Dinslaken Birgit Emmerich, Geschäftsführerin der Ratsfraktion der Grünen, hat in einem Brief an Bürgermeister Heidinger die Baumfällungen durch die Stadt aufgelistet, die im zweiten Halbjahr 2018 stattfanden.

In ihrer Anfrage will sie nun den Grund für die Fällungen erfahren und wissen, ob zeitnah Neupflanzungen erfolgen werden. Zudem möchte sie auch Antworten auf weitere Fragen: Wie läuft das Prozedere der Baumprüfungen ab? Werden die Bäume in einem bestimmten Turnus geprüft? Werden diese Überprüfungen lückenlos protokolliert? Wie wird mit Baumfällungen im Rahmen von Baumaßnahmen verfahren? Die Erläuterungen sollen am Beispiel Otterstraße erfolgen. Gefragt wird weiter, ob Ausgleichsbepflanzungen auf diesem Grundstück oder in der unmittelbaren Umgebung vorgesehen sind. Zudem bitten die Fraktion der Grünen darum, dass ihr die Dokumentation von Baumprüfungen bis hin zu den Baumfällungen bzw. Neupflanzungen anhand von fünf angegebenen Bereichen zur Verfügung gestellt wird, um das Verfahren nachzuvollziehen zu können. Hintergrund des Schreibens sind vermehrte Anfragen und Beschwerden besorgter Bürger und der Eindruck, dass die bisherige Information der Stadt über Fallaktionen nicht alle Bürger in ausreichender Form erreicht.

(RP)