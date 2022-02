Entschiedenes Handeln gefordert : Grüne: Gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Dinslaken Nach der Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum Anschlag in Hanau äußern sich stellvertretende Bürgermeisterin Stefanie Weyland und Landtagskandidat Niklas Graf.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Stefanie Weyland und der Landtagskandidat der Grünen, Niklas Graf, haben die zurückliegende Gedenkveranstaltung zum Anschlag in Hanau zum Anlass genommen, sich zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus zu äußern. Als Mitglied des Begleitausschusses „Demokratie leben“ hat Weyland diese Gedenkfeier als sehr ergreifend erlebt. „Ich erinnerte mich daran, dass wir vor einem Jahr eine Demonstration gegen den rechten Terror in Oberhausen mit Tareq Alaows durchführten. Dieser musste von seiner Bundestagskandidatur zurücktreten, weil er wegen seiner syrischen Herkunft derart bedroht wurde, dass es für ihn keine andere Wahl gab“, berichtet die stellvertretende Bürgermeisterin. Diesen rechten Terror, der schlimmstenfalls in Mord ende, dürfe es nicht geben, und die Politik müsste alles unternehmen, um diesen zu verhindern.

Als Gedenkort hatte die Stadt die Gedenkstätte am Grünzug Rabenkamp ausgewählt. Dort steht der 11. Baum, welcher an alle Opfer rassistischer Gewalt erinnern soll. Niklas Graf äußerte sich nach der Veranstaltung sehr betroffen. „An einem Ort zum Gedenken an Opfer rechter Gewalt, welcher bereits beschädigt und wieder hergestellt wurde, an wieder neue Gewalttaten zu erinnern, macht sehr nachdenklich und traurig. Das Gedenken an die Opfer muss mit entschiedenem Handeln gegen Rechtsextremismus und Rassismus einhergehen“, so Graf. Er sieht auch in NRW dringenden Handlungsbedarf, denn Hanau sei kein Einzelfall. Das oberste Ziel müsse der Schutz der Menschen sein. Rechte Gewalttäter dürften nicht ungeschoren davonkommen.