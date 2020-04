Im Alter weiterhin mobil : CDU macht sich für Seniorenticket stark

Die CDU-Fraktion setzt sich für die Einführung eines Seniorentickets in Dinslaken ein. Foto: Guido Raith

Dinslaken Die CDU-Fraktion hat eine Idee der Senioren-Union aufgegriffen. Die Stadt soll prüfen, unter welchen Bedingungen ältere Menschen, die den Führerschein abgeben, ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr bekommen können.

Heinz Wansing, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, ist von der Idee begeistert. Denn ihre Umsetzung könnte für Dinslaken zukunftsweisend sein und „den Einstieg in den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr“ bedeuten, wie der Christdemokrat im RP-Gespräch sagte. Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, sollen von der Kommune kostenfrei ein Seniorenticket für den öffentlichen Personennahverkehr erhalten, damit sie auch weiterhin mobil sind. Unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, soll die Stadtverwaltung nun prüfen. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU-Fraktion auf den Weg gebracht.

Die Idee zur Einführung eines Seniorentickets in Dinslaken stammt von der Senioren-Union. „Senioren möchten mobil bleiben, deshalb ist es für viele von ihnen unvorstellbar, im Alter aufs Autofahren zu verzichten. Gleichwohl fühlen sich viele ältere Autofahrer nicht mehr so sicher, auch wenn sie keinesfalls zur größten Gruppe der Unfallverursacher gehören“, sagt Hans-Jürgen Woydich, Vorsitzender der Dinslakener Senioren-Union. Um älteren Menschen Mobilität auch ohne eigenes Auto anzubieten, könnte die Stadt ihnen ein Freifahrtticket zur Verfügung stellen, wenn sie ihren Führerschein freiwillig abgeben, so Woydich. Für ihn ist das Seniorenticket eine Maßnahme, um mehr Menschen zur Nutzung des öffentliche Nahverkehrs zu motivieren.