Party ist angesagt : Dinslakener Autokino wird zur Disco

David Puentez legt auf Foto: N&N Events

Dinslaken Wie ist eigentlich die Feierstimmung bei einer Autodisco? Kommt da Party-Feeling auf? Die Antworten darauf erhalten die Besucher am Donnerstag, 4. Juni, wenn an der Trabrennbahn das erste Auto-Musik-Festival in Dinslaken steigt.

„Wir haben lange auf das Rausgehen verzichten müssen. Jetzt wird gefeiert“, sagt Niklas Lotze. Gemeinsam mit Nils Schmidt hat er die Autodisco organisiert, die am Donnerstag, 4. Juni, auf dem Gelände des Autokinos an der Trabrennbahn über die Bühne geht. Hauptact des Abends ist der international bekannte Star-DJ David Puentes aus Köln, der im Jahr etwa 150 Show absolviert und im vergangenen Jahr mit seiner Single „No Matter What“ auf Platz eins der iTunes-Charts kam. Bevor Puentes auflegt, gehört die Bühne des Auto-Musik-Festivals DJs aus Dinslaken und anderen Städten Nordrhein-Westfalens.

Niklas Lotze und Nils Schmidt aus der Nachbarstadt Duisburg betreiben zusammen die Veranstaltungsagentur N&N Events (N und N steht dabei für die Vornamen der heute 22-jährigen Firmengründer), die im Großraum Nordrhein-Westfalen tätig ist. Nach dem Abitur begannen die beiden Freunde, die selbst gerne feiern, damit, für Abiturienten Partys und Bälle zu organisieren. Im vergangenen Jahr führten sie auf der Trabrennbahn eine Veranstaltung durch, in diesem Jahr sollte in der Zechenwerkstatt in Lohberg gefeiert werden – doch Corona machte den beiden Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Info Autodisco mit dem Star-DJ David Puentez Ort Autokinogelände an der Alleestraße in Dinslaken. Dauer Die Veranstaltung dauert von 19.30 bis 22.30 Uhr. Tickets Für die Autodisco gibt es Tickets unter dem Link: www.nnevents.ticket.io

„Die Autodisco ist ein Reaktion auf den Hilfeschrei der Leute, die das Nachtleben vermissen, weil sie nicht mehr zum Feiern rausgehen können“, sagt Niklas Lotze. Es sei zwar eine Notlösung, aber: „Wir machen das Beste draus.“ Da sie Dinslaken kennen, fragten sie bei den Veranstaltern des Lichtburg-Autokinos an, ob sie auf dem Gelände eine Autodisco veranstalten könnten. Als Termin wurde der Donnerstag, 4, Juni, festgelegt.

An diesem Tag wird DJ Puentes, dem Niklas Lotze „internationales Format“ bescheinigt, für die Musik sorgen, die über UKW-Frequenz mit Autoradios zu empfangen ist. Veranstalter Niklas Lotze ist überzeugt, dass auch bei der Autodisco richtige Festivalatmosphäre aufkommen wird. Die Bühnenshow wird auf eine Riesen-LED-Leinwand übertragen, dafür sorgt ein fünfköpfiges Kamerateam, das auch mit einer Drohne ausgestattet ist, die für Bilder aus luftiger Höhe sorgen wird. Das Partyvolk in den Autos kann richtig mitfeiern, Lichthupe geben oder den Blinker setzen, bis die Wagenbatterie schlapp macht. Zudem werden kostenfrei Leuchtstäbe an die Besucher verteilt. Für N&N Event ist das Autokino in Dinslaken die erste Open-Air-Veranstaltung, die die Agentur durchführt.