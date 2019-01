Unfall in Dinslaken : Autofahrerin gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Dinslaken/Wesel In Dinslaken hat es am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 19-jährige Autofahrerin ist in den Gegenverkehr geraten und mit zwei anderen Fahrzeugen zusammengeprallt.

Dabei wurden die junge Frau und ein 59-jähriger Fahrer am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei in Wesel mitteilte.

Die 19-Jährige war am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur abgekommen. Im Gegenverkehr prallte sie zunächst auf das Auto des 59-Jährigen und anschließend in das nachfolgende Fahrzeug einer 50 Jahre alten Frau.



Deren leichte Verletzungen wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

(mba/dpa)