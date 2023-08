Unfall in Dinslaken Zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken sind zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und in das entgegenkommende Fahrzeug eines 72-Jährigen gekracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Ihre Autos waren nach dem Unfall am Freitagmittag nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.