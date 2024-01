Dienstagabend in Dinslaken Zwei Feuer und ein Reitunfall – Rettungskräfte im Dauereinsatz

Dinslaken · Schwer verletzt hat sich eine junge Frau bei einem Reitunfall am Dienstagabend. Sie musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Doch das war erst der erste Einsatz in der Nacht.

31.01.2024 , 09:04 Uhr

In der Hans-Böckler-Straße löschte die Feuerwehr einen Altpapiercontainer. Foto: Feuerwwehr Dinslaken/Feuerwehr Dinslaken

Mehrere Einsätze haben am Dienstagabend in Dinslaken die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Atem gehalten. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden gegen 20 Uhr Notarzt und Rettungswagen zu einem Reitunfall hinzugezogen. Eine junge Frau hatte schwere Verletzungen erlitten und musste mit einem nachttauglichen Rettungshubschrauber der Bundeswehr in ein Krankenhaus geflogen werden. Um 22.21 Uhr rückten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte aus, da eine Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst hatte. In der Hans-Böckler-Straße brannte ein mit Altpapier gefüllter Container. Der Container stand direkt neben einem Möbelgeschäft, sodass die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert werden musste. Die Feuerwehr löschte das brennende Altpapier und verhinderte, dass größere Mengen Brandrauch in das Geschäft eindrangen. Zum Löschen des Containers wurde eine Öffnung mit einem Trennschleifer geschaffen und zum Abschluss der Container mit Schaum geflutet. Die Einheit Hiesfeld wurde um 23.40 Uhr zu einer brennenden Mülltonne gerufen. Nachdem die Mülltonne gelöscht war, unterstützte die Einheit die aufwendigen Löscharbeiten in der Hans-Böckler-Straße. Der Einsatz dauerte bis 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch.

(fbl)