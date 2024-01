Löscheinsatz in Dinslaken Zimmerbrand – Feuerwehr rettet Katze

Einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Tackenstraße hat die Feuerwehr Dinslaken an Dienstagnachmittag gelöscht. Das Feuer war im ersten Stockwerk ausgebrochen. Einsatzkräfte gingen mit schwerem Atemschutz und Strahlrohren gegen die Flammen vor. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses befand sich noch im Gebäude. „Aufgrund der Gegebenheiten“, so die Feuerwehr, sei sie in einem sicheren Bereich in ihrer Wohnung geblieben. Dort wurde sie durch Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz betreut. Eine Katze, die sich noch in dem Gebäude befunden hatte, wurde durch die Feuerwehr gerettet. Zur Entrauchung der Wohnungen kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Am Löscheinsatz, der rund zwei Stunden dauerte, waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld beteiligt. Um 16.10 Uhr war er beendet.