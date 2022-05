Bauwerk wird saniert : Windmühle Hiesfeld ist vom Holzkäfer befallen

Am Denkmaltag ist die Windmühle Hiesfeld immer ein beliebtes Ziel. Jetzt hat sich ein Holzkäfer in dem Bauwerk eingenistet. Tragende Balken sind bereits beschädigt. Archivfoto: jok Foto: Kazur, Jörg (jok)

Dinslaken Eigentlich sollte im Juni der 200. Geburtstag der Hiesfelder Windmühle gefeiert werden. Der Holzkäfer macht dem Mühlenverein jetzt einen Strich durch Rechnung.

Der Mühlenverein und die Stadt Dinslaken wollen gemeinsam die Windmühle Hiesfeld auf Vordermann bringen – von Grund auf und vor allem denkmalgerecht. Der Mühlenverein hat sich bisher in ehrenamtlicher Tätigkeit um die Unterhaltung gekümmert und dies mit viel Einsatz und Engagement hervorragend gemacht. Der Umfang der aktuellen Sanierungen übersteigt allerdings die Möglichkeiten des Vereins. Daher soll in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und gegenseitiger Unterstützung das Projekt angegangen werden.