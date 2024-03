Städtische Finanzen Dinslaken will die kommunalen Steuern nicht erhöhen

In Dinslaken gibt es aktuell keine Pläne, die kommunalen Steuern, also die Grund- und die Gewerbesteuer, zu erhöhen. Die Hebesätze liegen schon seit Jahren bei 280 Prozent bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, bei 648 Prozent bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 460 Prozent, hier liegt die letzte Erhöhung zehn Jahre zurück. Mit dem Verwaltungsvorschlag, die Hebesätze auf dem gegenwärtigen Stand zu belassen, wird sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 19. März, befassen.